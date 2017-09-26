В Кольском медицинском колледже проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства «У истоков жизни»

С 25 по 27 сентября Министерство образования и науки Мурманской области проводит региональный этап конкурса профессионального мастерства «У истоков жизни» среди студентов колледжей, обучающихся по специальности «Акушерское дело». Торжественное открытие регионального этапа конкурса состоялось вчера года в Кольском медицинском колледже (г.Апатиты).

Участницы конкурса – будущие акушерки – будут соревноваться в выполнении профессионального комплексного задания в течение трёх дней. В первый конкурсный день студентки демонстрировали знание теоретических аспектов акушерства и умение действовать в производственных ситуациях по профилю специальности. Во второй и третий конкурсные дни участницам предстоит выполнить практические акушерские манипуляции на фантомах, манекенах и симуляторах.

В состав жюри регионального этапа конкурса вошли специалисты практического здравоохранения Мурманской области и преподаватели медицинских колледжей.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены 27 сентября, победитель регионального этапа примет участие в следующем, окружном, этапе конкурса, который состоится в октябре этого года в Санкт-Петербурге.