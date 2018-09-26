В Кольском научном центре РАН начала работу международная научно-практическая конференция «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения – 2018»

Делегация правительства Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным принимает участие в IX международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения – 2018». Форум проходит в Федеральном исследовательском центре «Кольский научный центр Российской академии наук» в Апатитах.

Главная тема конференции – социально-экономическое развитие российской Арктики. Отличительная черта «Лузинских чтений» этого года – междисциплинарный подход в обсуждении проблем и перспектив развития арктических территорий.

Открывая пленарное заседание, с приветственными словами к участникам конференции обратился первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. В своем выступлении он отметил возрастающее значение Мурманской области в федеральной арктической повестке в условиях активизации использования арктических пространств и потенциала Северного морского пути. Кроме того возрастает роль науки в свете выработки новой федеральной политики пространственного развития страны, а также необходимости использования в Арктике только новейших и специальных арктических технологий.

Работа конференции продлится до 28 сентября.