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Мурманская область. Арктика24.04.18 13:21

В Кольском районе 59-летний пенсионер пытался сбыть патроны

В кольский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что один из жителей районы пытается сбыть боеприпасы. В ходе проведения специальных мероприятий 59-летний подозреваемый был задержан полицейскими с поличным у дома по переулку Островского. У мужчины изъяли пакет, в котором находились 24 патрона различных калибров. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Боеприпасы направили на экспертизу.

Согласно ее заключению, изъятые патроны являются боеприпасами, пригодными для стрельбы. Ранее неоднократно судимый мужчина пояснил, что нашел патроны много лет назад, часть успел продать, за что до недавнего времени отбывал срок в местах лишения свободы. Остальные патроны хранились закопанными в землю возле его гаража. Освободившись, злоумышленник нуждался в средствах к существованию, поэтому вновь решил осуществить незаконный оборот патронов.

В отношении пенсионера дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, которое может ожидать пенсионера, - лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полиция Заполярья напоминает, что граждане могут добровольно сдать в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, после чего обратиться за денежной компенсацией в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Мурманской области.

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