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Мурманская область. Арктика06.08.17 10:57

В Кольском районе актив партии власти провёл экологический субботник

В субботу, 5 августа, в Кольском районе состоялась экологическая акция «Сделаем вместе» в рамках реализации партийного проекта «Экология России». В рамках акции активисты партии «Единая Россия», регионального координационного совета сторонников партии, представители «Молодой Гвардии Единой России» и неравнодушные граждане провели уборку территории вдоль реки Кола у железнодорожного и автомобильного мостов.

«Работа по уборке территорий в Кольском районе ведётся системно во всех населенных пунктах, входящих в муниципальное образование, - рассказал глава администрации Кольского района, Секретарь местного отделения Партии, член регионального Политсовета Александр Лихолат. – Но есть и лидеры, которых хотелось бы отметить отдельно. Например, посёлок Верхнетуломский. Там уже на протяжении нескольких лет проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Возглавляет эту работу глава администрации Оксана Конева».

Как отметил Лихолат, особенно приятно, что в последнее время в экологических акциях активно участвуют дети. «В районе большое внимание уделяется экологическому воспитанию, - сказал он. - Проводятся экологические уроки, другие мероприятия. Начинаем с дошкольников, продолжаем – в школах. Думаю, что в будущем все это принесёт серьёзные результаты».

«Очень приятно, что сегодня на субботник собрались люди разных поколений, - сказал руководитель Мурманского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», член регионального координационного совета сторонников Антон Громыко. – «Молодая Гвардия Единой России» регулярно принимает участие в подобных акциях по уборке территорий. Иногда сами выезжаем на какое-нибудь место, иногда поводом для проведения уборки становятся обращения жителей».

В ходе экологической акции было собрано несколько десятков мешков с мусором, который будет направлен на утилизацию.

 

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