В Кольском районе автомобильные дороги содержаться в ненадлежащем состоянии

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог на территории района.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального образования гп. Кола переданы в оперативное управление МКУ «УГХ МО гп. Кола». Между Муниципальным казенным учреждением «УГХ МО г.п. Кола» и ООО «БИН» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию городских территорий и объектов благоустройства города Кола.

Вместе с тем, проверка показала, что вопреки требованиям ГОСТ на улице Андрусенко и просп. Советский Колы имеются недостатки зимнего содержания в виде наличия уплотненного снега, а также наличия снежных валов у обочины.

Ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязанностей по содержанию автомобильных дорог на территории Колы стало возможно в связи с неисполнением МКУ «УГХ МО гп. Кола» полномочий по контролю за содержанием автомобильных дорог, отсутствия предписаний об устранении выявленных нарушений и контроля за их исполнением.

Прокуратурой района в адрес МКУ «УГХ МО гп. Кола» и ООО «БИН» внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администрации гп. Кильдинстрой и администрации гп. Молочный в части надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в связи с чем прокуратурой района в адрес администраций также внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.