СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники100 тысяч рублей будут ждать победителя заплыва через Кольский залив
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.08.17 16:20

В Кольском районе дорожные полицейские вместе с представителями районного управления образования проверили школьные автобусы

В преддверии нового учебного года, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при осуществлении организованных перевозок школьников, сотрудники ОГИБДД по Кольскому району совместно с представителями управления образования проверили техническое состояние девяти школьных автобусов, состоящих на балансе образовательных организаций Кольского района.

Особое внимание обращалось на оснащенность автобусов тахографами и системами спутниковой связи ГЛОНАСС, на наличие в них ремней безопасности и в целом на соответствие транспортного средства всем предъявляемым действующим законодательством требованиям.

Проверка коснулась также водителей школьных автобусов, с которыми впоследствии была проведена беседа о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о лежащей на них ответственности за жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

Как сообщает  ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району, по результатам проверки нарушений законодательства по организации безопасности дорожного движения не выявлено.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 563 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валентина К.
31.08.17 07:23
Крысиное царство во всей красе. Я такого ещё не видела!
Комментарий к новости:Крысы завоёвывают Мурманск
Толян
30.08.17 21:11
Сюжетик радует. Хорошо, что такой зверинец не у нас во дворе. Терпите, земляки!
Комментарий к новости:Крысы завоёвывают Мурманск
ТриЗвезды
30.08.17 10:51
Биометрические данные должно собирать государство, создавая единую базу по стране. И это нужно в первую очередь не для облегчения проведения каких-то финансовых операций гражданами, а для оперативного
Комментарий к новости:Банкиры собираются обЕБСить россиян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 44 серия (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ конце лета в Мурманской области подорожали яблоки и подсолнечное масло-PRO ВалютуКурс евро упал почти на 58 копеек, доллара – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПодача теплоснабжения в социальные объекты Мурманской области проходит в штатном режиме, хотя АО «МЭС» входит в отопительный сезон с многомилионными долгами-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинэкономразвития предлагает наказывать автовладельцев, которые не прошли техосмотр в автоматическом режиме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика