В Кольском районе дорожные полицейские вместе с представителями районного управления образования проверили школьные автобусы

В преддверии нового учебного года, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при осуществлении организованных перевозок школьников, сотрудники ОГИБДД по Кольскому району совместно с представителями управления образования проверили техническое состояние девяти школьных автобусов, состоящих на балансе образовательных организаций Кольского района.

Особое внимание обращалось на оснащенность автобусов тахографами и системами спутниковой связи ГЛОНАСС, на наличие в них ремней безопасности и в целом на соответствие транспортного средства всем предъявляемым действующим законодательством требованиям.

Проверка коснулась также водителей школьных автобусов, с которыми впоследствии была проведена беседа о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о лежащей на них ответственности за жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району, по результатам проверки нарушений законодательства по организации безопасности дорожного движения не выявлено.