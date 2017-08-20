В Кольском районе молодёжь осваивает воровскую профессию

Сотрудниками ОМВД России по Кольскому району задержаны подозреваемые в совершении хищений чужого имущества.

Так, в отдел полиции за помощью обратился житель п.Тулома с заявлением о краже из его машины имущества. Принадлежащий ему автомобиль «Ниссан» был припаркован на стоянке у дома по ул.Мира. Из машины неизвестное лицо похитило рыболовные снасти и аудиосистему. Общий ущерб потерпевший оценил в 9 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставшиеся на поверхностях автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении и задержали его. Им оказался безработный 19-летний житель посёлка, который планировал реализовать похищенное.

Аналогичный факт был зафиксирован полицейскими по ул.Зелёная в п.Мурмаши. Из автомобиля «ВАЗ» злоумышленник совершил кражу комплектующих запчастей на сумму 34 тысячи рублей. Об этом в полицию сообщил владелец транспортного средства 1980 года рождения. В этом случае в качестве подозреваемого полицейскими также был задержан 19-летний молодой человек, являющийся жителем посёлка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до нескольких лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.