В Кольском районе молодёжь специализируется на угонах и скупке краденых машин

В ходе расследования уголовного дела о хищении транспортных средств на территории Октябрьского округа Мурманска сотрудниками отдела полиции по Кольскому району выявлено несколько фактов приобретения имущества, добытого ранее преступным путем.

Полицейскими был установлен в качестве подозреваемого 16-летний молодой человек, который совершил три угона автотранспорта российского производства на территории областного центра. Он перегонял машины в Колу и сбывал своему знакомому 2000 года рождения. При этом покупатель достоверно знал, что ранее они были похищены, Так, одну из машин - «ВАЗ», он приобрел для личного использования за 3,5 тысячи рублей. Сделка состоялась в районе ул. Комсомольской.

Подозреваемый в незаконном приобретении краденного имущества был установлен, задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее юноша не привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что катался на купленных машинах по району, затем бросал их, где придется.

В отношении колянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.