В Кольском районе Мурманской области фельдшер лечебного учреждения подозревается в совершении служебного подлога

Следственным отделом по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, злоумышленница выписала больничный лист, предоставляющий право на освобождение от исполнения трудовых обязанностей, в который внесла заведомо ложные сведения о наличии заболевания, которое в действительности у обратившегося лица отсутствовало.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.