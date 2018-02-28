Мурманская область. Арктика28.02.18 08:20
В Кольском районе Мурманской области фельдшер лечебного учреждения подозревается в совершении служебного подлога
Следственным отделом по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По данным следствия, злоумышленница выписала больничный лист, предоставляющий право на освобождение от исполнения трудовых обязанностей, в который внесла заведомо ложные сведения о наличии заболевания, которое в действительности у обратившегося лица отсутствовало.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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Последние комментарии
Мария
28.02.18 15:42
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Сергей
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Помор-поморыч
28.02.18 07:28
Это не пощёчина, а жужжание мух. Всё притянуто за уши: сплошные оговорки, предположения, рассуждения. А фактов нет. Это не расследование, а болтовня.
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