В Кольском районе Мурманской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего ребёнка в реке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 10-летней девочки в реке Кола вблизи поселка Молочный Кольского района Мурманской области.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 10 июля 2018 года в поселке Молочный 10-летняя девочка вместе со своей младшей сестрой и сверстницей, в дневное время, когда законные представители не могли обеспечивать контроль за детьми, в связи с нахождением на работе, самостоятельно, без сопровождения взрослых проследовали к участку береговой полосы реки Кола, не оборудованному и не приспособленному для купания.

Дети, пренебрегая мерами собственной безопасности и игнорируя запрет родителей, вошли в воду, где начали играть. В результате неосторожных действий ребёнка, вода попала ей в дыхательные пути, девочка потеряла сознание, упав в воду.

Крики детей о помощи услышал мужчина, проходивший мимо, он вытащил ребёнка из воды и, совместно с находившимися поблизости местными жителями, стал незамедлительно предпринимать меры первой необходимой помощи. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Тем не менее, проведенные прибывшими работниками реанимационные мероприятия положительного результата не дали, ребёнка спасти не удалось.

Следователями и следователями-криминалистами в настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. По результатам процессуальной проверки произошедшему будет дана юридическая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.