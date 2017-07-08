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Мурманская область. Арктика08.07.17 07:25

В Кольском районе на социально значимых маршрутах будут работать новые автобусы

ООО «Фаворит», осуществляющее пассажирские, в том числе и социально значимые перевозки в Кольском районе, начало обновление автобусного парка. Первая «ласточка», а точнее ПАЗ «Вектор NEXT», уже прибыл с завода-изготовителя и совсем скоро займёт своё рабочее место на маршруте № 119 Мурмаши - Тулома.

Новый автобус предназначен преимущественно для отечественных покупателей и соответственно российских дорог. Поэтому вопросу надёжности было уделено максимум внимания конструкторов. Помимо этого, «Вектор NEXT» - модель, отличающаяся повышенным уровнем комфорта, а в нашем случае ещё и имеет качественную особенность даже от многих своих собратьев.

- Нами специально была заказана дополнительная опция, - рассказывает директор ООО «Фаворит» Андрей Самохин, - поэтому доставка автобуса задержалась на два месяца. В новой машине установлены стеклопакеты, что позволит не бояться промерзания и запотевания окон и холода в салоне, что особенно актуально в зимнее время года. Сейчас в Мурманской области работают четыре таких автобуса, но вот стеклопакеты установлены только в нашем. Также дополнительный плюс – автономная печка для холодного времени года.

Сегодня в компании проводят мониторинг загруженности рейсов, и новый автобус пойдёт по маршруту в самые востребованные гражданами часы. При этом вместимость его гораздо больше, чем у нынешних автобусов – 25 посадочных мест и порядка 50 общее количество. Удобные мягкие кресла с регулировкой наклона и подлокотниками, просторный и тёплый салон, ну и конечно, профессиональные водители – всё это позволит пассажирам добираться до места назначения в приятной и комфортной обстановке.

Планируется, что «Фаворит» получит второй такой автомобиль к концу этого года, ещё два – в 2018-м. Работать они будут именно на социально значимых маршрутах: будет полностью обновлён подвижной парк 119-го и 126 маршрутов.

 

 

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