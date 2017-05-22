В Кольском районе на трассе «Кола» в ДТП погибла северянка

21 мая около 3 часов ночи на 1378 км + 80 м а/д Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны Мурманска в направлении Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах допустила выезд автомобиля на сторону дороги предназначенную для встречного движения, После этого произошёл съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП, женщина-водитель 1988 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

По предварительной информации регионального ГИБДД, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.