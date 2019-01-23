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Мурманская область. Арктика23.01.19 09:15

В Кольском районе началась подготовка к празднованию Международного дня саамов

22 января и.о. главы администрации Кольского района Ирина Непеина провела рабочее совещание по подготовке Международного дня саамов, празднование которого пройдет в селе Лопарское. В обсуждении праздничных мероприятий приняли участие глава Кольского района Андрей Малхасян, консультант отдела реализации государственной национальной политики Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Юлия Шандарова, глава сп. Пушной Владимир Исаев, руководитель ГОБУ «Центр народов Севера» Надежда Чупрова, президент общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Елена Гой, представители саамской общественности.

«Мы планируем провести мероприятия, посвященные Международному дню саамов 9 февраля, начнётся празднование в 12 часов дня, – открывая совещание, отметила Ирина Непеина. – Праздник будет рассчитан на семейное посещение. Постараемся сделать культурную программу и интерактивные площадки интересными не только для взрослых, но и самых маленьких гостей. В этот день, в рамках уроков краеведения, мы планируем привезти в поселок Лопарское школьников из Пушного, Туломы и, возможно, Колы. Для учащихся мы предоставим транспорт».

Гости праздника смогут испытать свою силу и ловкость в перетягивании палки, прыжках через оленьи шкуры или сани, посоревноваться в меткости и поразить снежками чучело волка, научится метать аркан, а также прокатиться на упряжках оленей и хаски. На площади в селе будут установлены кувасы – временные жилища саамов, так что все желающие смогут поближе познакомиться с их бытом.

Низкие зимние температуры не помешают культурному празднику. Замерзших бесплатно согреют горячим чаем и дадут попробовать национальное блюдо саамов – бульон из оленины, приправленный ржаной мукой и дикими северными ягодами.

«К празднику мы очистим площадь Лопарской от снега, – заверил Владимир Исаев. – Из него сделаем горку, чтобы дети могли вдоволь накататься на ледянках».

Участников праздника ждеё насыщенная концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей из Ловозера, Кировска и Туломы.

Завершаться праздничные мероприятия «Костром единения», который соберёт гостей праздника в дружный хоровод. Проведёт «Костер единения» известный саамский нойд Надежда Фенина.

Во время финального хоровода можно будет согреться и загадать желание. Представители саамских общин обещают, что оно обязательно сбудется, ведь саамские духи благосклонны к людям, несущим добро.

 

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