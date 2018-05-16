В Кольском районе нарушаются права инвалидов по зрению

Прокуратурой Кольского района в ходе проверок установлено, что входы в здания большинства образовательных учреждений и учреждений культуры не оборудованы информационными мнемосхемами (тактильными схемами движения) для инвалидов по зрению, что является нарушением ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Мнемосхема представляет собой комплексную тактильную план-схему объекта, сочетающую в себе плоско-выпуклые элементы (очертания стен здания, путей движения и условных обозначений), а также надписи, выполненные шрифтом Брайля, предназначенные для информирования, безопасности и ориентации в пространстве человека с глубокими нарушениями зрения.

Отсутствие таких мнемосхем нарушает права граждан – инвалидов по зрению на информацию об объекте социального значения, что может привести к травматизму и иным негативным последствиям.

В связи с выявленными нарушениями в Кольский районный суд Мурманской области прокуратурой района подано более 60 исковых заявлений с требованиями оборудовать входы в здания учреждений социального назначения информационными мнемосхемами.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.