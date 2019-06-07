В Кольском районе обманутый мошенниками местный житель лишился крупной суммы денег

Северянин перевёл на счёт мошенника свыше 270 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району обратился 46-летний житель с заявлением о хищении свыше 278 тысяч рублей с расчётного счёта его банковской карты. Потерпевший рассказал полицейским, что ему поступил телефонный звонок от молодого человека, представившегося менеджером одной из компаний, которая занимается тестированием различных программ во Всемирной паутине. В ходе общения злоумышленник предложил северянину заработать и стать их сотрудником. Мужчина согласился, так как ранее он действительно подрабатывал в сети Интернет.

Спустя непродолжительное время с другого номера телефона мужчине вновь позвонил неизвестный и сообщил, что ему необходимо установить на компьютер пакет программного обеспечения, подчеркнув, что при помощи данных программ у него будет удаленный доступ к работе. Северянин поверил мошеннику и действовал в соответствии с его рекомендациями. В последствии мужчина сообщил злоумышленнику коды из смс-сообщений, поступающих на его мобильный телефон. В результате обмана потерпевший лишился денежных средств в сумме более 278 тысяч рублей.

По данному факту следователем ОМВД России по Кольскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.