В Кольском районе отметили 73-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

27 октября в Коле прошли памятные мероприятия, посвященные завершению Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественной организации «Дети войны», школьники и жители города, состоялся у памятника Герою Советского Союза Виктору Петровичу Миронову.

В конце октября 1944 года воины Красной Армии блестяще провели Петсамо-Киркенесскую операцию, в ходе которой удалось полностью изгнать врага с Кольской земли и освободить от фашистской оккупации Северную Норвегию. С этого времени праздник стал своеобразным Заполярным Днем Победы.

- После трех тяжелейших лет обороны Заполярных рубежей советские солдаты, пограничники, моряки Северного флота могучим ударом отбросили врага за пределы Кольского Заполярья, - торжественно открыла митинг заместитель главы администрации – начальник управления образования Ирина Непеина. - Петсамо-Киркенесская операция положила начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации. Потери советских войск составили около шести тысяч человек. За героизм, проявленный в боях, соединения и части получили почётные наименования «Печенгские» и «Киркенесские», десятки подразделений были награждены орденами, более 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза. После успешного проведения операции была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». Ею наградили более 350 тысяч человек. Для ветеранов, тружеников тыла и детей войны этот день не просто памятная дата, это часть их судьбы, их воспоминаний. Мы безмерно благодарны нашим ветеранам, которые не пожалели ни сил, ни здоровья, ни жизни, защищая нашу Родину. Мы склоняем головы перед всеми, кто навсегда остался лежать среди скал и болот. О героях тех времён сложены стихи и песни, сняты фильмы. Народная память продолжает хранить и передавать из поколения в поколение историю чести и славы воинов Заполярных рубежей. Для нас, наследников, это яркий пример любви и преданности Родине. Пример того, как необходимо работать и трудиться на благо нашей страны.

- В октябре 1944 года нашим войскам пришлось прорывать мощнейшую линию немецкой обороны, - вспоминал на митинге ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны и труда Кольского района Владислав Сергеевич Ивановский. - Наступление шло в тяжелейших условиях. Бронетехнику и боеприпасы приходилось в буквальном смысле нести на руках через незамерзающие топи и болота. Ожесточённые бои были в районе реки Западная Лица, на полуострове Среднем. Несмотря на сопротивление, наши войска овладели опорным пунктом немцев в Лиинахамари. 15 октября части Красной Армии освободили город Петсамо, 21-го вышли к государственной границе с Норвегией. Спустя всего четыре дня наши солдаты уже входили в Киркенес и выбили фашистов из Северной Норвегии. Это настоящий подвиг, который нельзя забыть.

Торжественное мероприятие продолжилось в Кольском районном центре культуры. Для ветеранов была подготовлена большая праздничная программа. Не обошлось и без подарков. Самые трогательные из них - открытки, которые своими руками изготовили школьники Кольского района.