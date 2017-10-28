ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Международный день школьных библиотек отмечают во всём миреВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Жить вдвоём, или Какие комплексы мешают парам жить в гармонии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.10.17 13:48

В Кольском районе отметили 73-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

27 октября в Коле прошли памятные мероприятия, посвященные завершению Петсамо-Киркенесской наступательной операции. Торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественной организации «Дети войны», школьники и жители города, состоялся у памятника Герою Советского Союза Виктору Петровичу Миронову.

В конце октября 1944 года воины Красной Армии блестяще провели Петсамо-Киркенесскую операцию, в ходе которой удалось полностью изгнать врага с Кольской земли и освободить от фашистской оккупации Северную Норвегию. С этого времени праздник стал своеобразным Заполярным Днем Победы.

- После трех тяжелейших лет обороны Заполярных рубежей советские солдаты, пограничники, моряки Северного флота могучим ударом отбросили врага за пределы Кольского Заполярья, - торжественно  открыла митинг заместитель главы администрации – начальник управления образования Ирина Непеина. - Петсамо-Киркенесская операция положила начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации. Потери советских войск составили около шести тысяч человек. За героизм, проявленный в боях, соединения и части получили почётные наименования «Печенгские» и «Киркенесские», десятки подразделений были награждены орденами, более 50 человек удостоены звания Героя Советского Союза. После успешного проведения операции была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». Ею наградили более 350 тысяч человек. Для ветеранов, тружеников тыла и детей войны этот день не просто памятная дата, это часть их судьбы, их воспоминаний. Мы безмерно благодарны нашим ветеранам, которые не пожалели ни сил, ни здоровья, ни жизни, защищая нашу Родину. Мы склоняем головы перед всеми, кто навсегда остался лежать среди скал и болот. О героях тех времён сложены стихи и песни, сняты фильмы. Народная память продолжает хранить и передавать из поколения в поколение историю чести и славы воинов Заполярных рубежей. Для нас, наследников, это яркий пример любви и преданности Родине. Пример того, как необходимо работать и трудиться на благо нашей страны.

- В октябре 1944 года нашим войскам пришлось прорывать мощнейшую линию немецкой обороны, - вспоминал на митинге ветеран Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны и труда Кольского района Владислав Сергеевич Ивановский. - Наступление шло в тяжелейших условиях. Бронетехнику и боеприпасы приходилось в буквальном смысле нести на руках через незамерзающие топи и болота. Ожесточённые бои были в районе реки Западная Лица, на полуострове Среднем. Несмотря на сопротивление, наши войска овладели опорным пунктом немцев в Лиинахамари. 15 октября части Красной Армии освободили город Петсамо, 21-го вышли к государственной границе с Норвегией. Спустя всего четыре дня наши солдаты уже входили в Киркенес и выбили фашистов из Северной Норвегии. Это настоящий подвиг, который нельзя забыть.

Торжественное мероприятие продолжилось в Кольском районном центре культуры. Для ветеранов была подготовлена большая праздничная программа. Не обошлось и без подарков. Самые трогательные из них - открытки, которые своими руками изготовили школьники Кольского района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 653 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Людмила
27.10.17 01:22
Что ожидает мою дочь в ближайшее будущее, звать Екатерина , 04 апреля 1987 года рождения, родилась в 00час 30мин. Была замужем, воспитывает сына одна. Cпасибо!!!
Комментарий к новости:ЗНАКИ: На вопросы северян отвечает астролог Сергей Згазинский
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:55Мультфильмы (0+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа19:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика