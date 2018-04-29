В Кольском районе полицейские совместно с ЮИДовцами провели акцию «Пешеход – на переход!»

На сегодняшний день на территории Кольского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 3 пешехода, среди них двое детей в возрасте 7 и 14 лет. Одно ДТП произошло по вине пешехода, осуществляющего переход проезжей части в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход», которое в настоящее время проводится в Заполярье, сотрудники Госавтоинспекции Кольского района совместно с юными инспекторами движения провели профилактическое мероприятие для участников дорожного движения.

Чтобы привлечь внимание пешеходов к необходимости выбора безопасного места для осуществления перехода проезжей части, ЮИДовцы заранее подготовили яркий плакат с призывом «Пешеход – на переход!», который во время акции держали в руках, чтобы привлечь внимание пешеходов и водителей. Вручая детям и взрослым памятки «При переходе дороги смотри по сторонам!», участники акции напоминали о том, что нужно быть предельно внимательными и советовали не отвлекаться на гаджеты и телефоны, а также обратили внимание на то, что такие казалось бы, безобидные аксессуары как зонты и капюшоны могут помешать полноценному обзору дорожной обстановки.

Такие акции проводятся сотрудниками ГИБДД Кольского района регулярно в целях профилактики нарушений Правил дорожного движения.