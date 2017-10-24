В Кольском районе полицейскими раскрыта кража из автомобиля

В дежурную часть полиции города Колы обратился местный житель 1961 года рождения с заявлением о краже имущества из салона его автомобиля «Тойота Хайс». По словам заявителя, общая стоимость украденного составила более 15 тысяч рублей.

На место происшествия в район станции Тайбола выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, установили возможных свидетелей происшествия. Они выяснили, что кражу злоумышленник совершил путем разбития стекла водительской двери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что хищение чужого имущества совершил безработный 19-летний житель Мурманска. Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, был судим за кражу и мошенничество. В настоящее время он вновь отбывает уголовное наказание в местах лишения свободы.

По факту кражи в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 2 лет.