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Мурманская область. Арктика26.06.17 15:03

В Кольском районе полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, ударившей ножом мужа

В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель пос.Тулома 1960 года рождения обратился за помощью с ранением брюшной полости. Медицинские работники  сообщили полицейским, что полученное колото-резаное ранение живота не затронуло внутренние органы, в связи с чем травмы квалифицируются как легкий вред здоровью.

Сотрудниками полиции потерпевший был опрошен. Установлено, что ранение мужчине причинила его жена по месту жительства в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимой жительницы Туломы 1961 года рождения дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. МАксимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

 

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