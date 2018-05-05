В Кольском районе школьники и пожарные присоединились к акции «Рекорд Победы»

15 апреля в Кольском районе стартовала акция «Рекорд Победы». На территории Кольского района акция проводится второй год и имеет свои особенности. Ввиду удаленности населенных пунктов от районного центра всем учреждениям и организациям разрешено проводить мероприятие на своей территории. В 2017 году в акции приняли участие более тысячи человек в возрасте от 3 до 80 лет и выполнили 17557 раз упражнение «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» или по-народному «отжимания».



За первые дни участники акции принесли Кольскому району 6226 «отжиманий».

Героями акции стали также учащиеся Минькинской коррекционной школы-интерната, команда детского сада № 18 поселка Мурмаши, команда детского сада № 16 поселка Тулома. Кроме того, впервые к Акции «Рекорд Победы» присоединились пожарные.



Общими усилиями учреждениям удалось положить в копилку Кольского района ещё 7130 «отжиманий»:

Минькинская КШИ - 1 650 раз;

ДОУ № 18 п. Мурмаши - 677 раз;

ДОУ № 16 п. Тулома - 638 раза;

Кольский филиал ГПС Мурманской области - 4 165 раз.



ИТОГО, общий результат с учётом этих организаций 12 356 раз!