В Кольском районе состоится штабная тренировка по гражданской обороне

С 4 по 6 октября пройдёт Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РФ».

Основной целью тренировки станет отработка вопросов организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также проверка готовности органов управления и сил ГО всех уровней к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО.

В рамках проведения тренировки 4 октября состоится рабочее совещание с руководителями органов управления гражданской обороной Кольского района по постановке задач по тренировке, планируются к проведению заседания эвакуационной комиссии Кольского района и комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций в условиях чрезвычайных ситуаций, 6 октября состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кольского района».