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Мурманская область. Арктика15.02.20 08:00

В Кольском районе состоялся концерт посвященный «Дню памяти воинов-интернационалистов»

В Кольском районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года официально завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом. На чужой земле погибли свыше 14 тысяч советских воинов. Ещё шесть тысяч впоследствии скончались от ран и болезней, 311 человек пропали без вести.

«День памяти воинам-интернационалистам» посвящён всем солдатам, которые исполняли свой служебный долг за пределами Родины. История хранит подвиги мужества советских и российских военных, участвовавших в боевых действиях во Вьетнаме, Лаосе, Египте, Корее, Сирии и других горячих точках по всему миру.

На сегодняшний день только в Кольском районе официально проживают 230 воинов афганцев и ветеранов боевых действий, воевавших на Северном Кавказе. Есть среди них и настоящие герои новейшей истории России. К примеру, в Кольской СОШ № 2 установлена памятная плита выпускнику Алексею Гончарову. Кавалер «Ордена Мужества» и медали «За отвагу» погиб при выполнении служебных обязанностей в 1998 году. За смелость, самоотверженность и решительные действия Указом Президента Российской Федерации Алексей Гончаров был посмертно награжден вторым «Орденом Мужества».

В 2002 году на Северном Кавказе выпускник Кольского транспортного колледжа Андрей Дрозд, будучи в звании старшего прапорщика, прикрывая эвакуацию раненого с поля боя товарища, получил смертельное ранение. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Андрей Дрозд награжден посмертно «Орденом Мужества».

- Только на Северном Кавказе в боевых действиях принимали участие 179 наших земляков, шесть человек не вернулись с тех полей сражений. Страшная статистика. Пять - награждены Орденом Мужества, - рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Для Кольского района празднование этой даты уже стало доброй традицией, оно для нас очень важно. Ведь на эти тождества приходят не только ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, но и родители погибших. Для них это память.

В Кольском районе в преддверии торжественной даты масштабный концерт проводится уже пятый год подряд. На празднике в Центре культуры чествуют не только воинов-интернационалистов, но и ветеранов. Сегодня по поручению губернатора региона Андрея Чибиса им вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Нашла награда и еще одного ветерана, правда молодого. Одному из жителей района вручили памятную медаль «Участник операции в Сирии».

Благодарственные письма за подписью губернатора Мурманской области, руководителей Кольского района и депутатов Мурманской областной Думы также получили действующие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Все они являются участниками или ветеранами горячих точек.

Всего в торжественном вечере приняли участие порядка четырехсот гостей, из них большая половина - это ветераны или участники боевых действий. Для них прозвучали произведения патриотической и военной тематики в исполнении лучших коллективов и солистов Кольского района.

- Я уже не первый год присутствую в Кольском районе на праздновании Дня памяти воинов-интернационалистов, - отметил председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований Мурманской областной Думы Михаил Ильиных. – Очень хорошо, что такие мероприятия проводятся именно неформально. Все выступающие говорят искренне, от всей души. Это очень хорошо, но есть и доля обиды. Печально, что в наше мирное время ветеранов боевых действий становится все больше. Но как говорят «солдат войны не выбирает». Эти люди просто выполняли свой долг, причем делали это с честью.

После концерта участники мероприятия не расходились еще долго. В фойе Центра культуры для них была организована тематическая фотовыставка «Прими, солдат, поклон земной и благодарности слова». На десятках фотографий ещё молодые лица русских ребят, участников боевых действий конца ХХ начала ХХI века. Возле одного из кадров плачущая женщина.

- Это просто чудо, я не верю своим глазам, даже слезы наворачиваются при виде этой фотографии, сделанной в горах Афганистана! – рассказывает жительница района Светлана Леонидовна Федосеева. – На ней мой сосед, тогда ещё почти мальчик - Дима Северзянов! Мы в те годы жили под Красноярском. Он только тогда вернулся из армии, весь в наградах. Я за него его свою сотрудницу молодую замуж выдала. До сих пор с ними переписываемся, хоть я и живу уже более шести лет на севере. Обязательно ему позвоню, скажу, что видела его молодым на фотографии и, причём где, у вас в Заполярье! Как же это хорошо, что вы помните ту войну.

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