В Кольском районе участковый по горячим следам задержал угонщика автомобиля

К участковому уполномоченному полиции на опорный пункт ОМВД России по Кольскому району обратился житель Териберки с заявлением об угоне принадлежащего ему транспортного средства «ВАЗ-21074». Автомобиль был припаркован по ул. Пионерская.

Участковый выяснил, что к угону могут быть причастны двое жителей села, которые в этот день распивали спиртные напитки. В течение трех часов полицейский установил местонахождение автомобиля на 32-м километре автодороги «Кола - Серебрянская ГЭС - Териберка» и задержал подозреваемых. За рулем транспортного средства находился безработный житель Териберки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы опросили мужчину и его знакомого. Оба жителя села находились в нетрезвом виде. 28-летний житель Териберки признался в угоне и пояснил, что транспортное средство ему было необходимо для совершения поездки. Злоумышленник воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.