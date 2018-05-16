В Кольском районе завершен отопительный сезон

15 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат подписал постановление об окончании отопительного сезона 2017-2018 гг.



В Мурманской области и в Кольском районе теплая погода стоит уже больше недели, днем воздух прогревается до 20 градусов. При этом в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, отопление в многоквартирных домах можно отключать, если средняя суточная температура превышает восемь градусов и держится в течение пяти дней.



В связи с этим администрация Кольского района постановляет:



- Руководителям теплоснабжающих организаций и предприятий всех форм собственности, имеющих теплоисточники на территории сельских поселений Междуречье, Тулома, Ура-Губа, Пушной, обеспечивающие теплом жилищный фонд сельских поселений Кольского района и объекты социальной сферы, подведомственные администрации Кольского района, закончить отопительный сезон с 08.00 16 мая 2018 года.



- Руководителям учреждений образования и культуры, подведомственных администрации Кольского района, приступить к подготовке технологического оборудования к отопительному сезону 2018-2019 гг.