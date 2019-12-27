В Кольском районе завершено строительство ещё одного объекта здравоохранения первичного звена

В целях обеспечения доступности медицинской помощи жителям малонаселенных пунктов в Магнетитах создан первый в регионе модульный фельдшерско-акушерский пункт. С новым объектом ознакомились первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«Особенность данного ФАПа в том, что он модульный. Основные его составляющие были изготовлены на заводе. Здесь его собрали, сделали кровлю, выполнили внутренние работы, подсоединили к коммуникациям. Кроме того, в комплект закупки сразу входит и необходимое оборудование», – рассказал Дмитрий Панычев.

ФАП создан в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального и областного бюджетов на общую сумму около 7 млн рублей.

В процессе ремонта выполнены землеустроительные работы, изготовлены и смонтированы модульные конструкции ФАПа, проведена отделка фасада здания и внутренние отделочные работы, организовано подключение к водо- и энергоснабжению, а также поставлено необходимое оборудование и мебель.

В структуре ФАПа предусмотрены кабинеты для приема взрослых и детей, процедурный кабинет, кабинет для хранения лекарственных препаратов, комната для персонала, бытовое помещение и квартира для фельдшера.

«Мы рады, что созданием таких объектов удается делать медицинскую помощь доступнее. Надеемся, что и удовлетворенность населения тоже будет расти», – отметила Оксана Демченко.

В настоящее время завершается процедура получения необходимых разрешительных документов на медицинскую деятельность. Прием населения будет осуществляться в январе 2020 года. На работу в новый ФАП принята фельдшер Наталья Бажаева, которая сама родом из посёлка Магнетиты. В ближайших планах – благоустройство территории возле ФАПа.