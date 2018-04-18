В Кольском районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования советской пожарной охраны

От имени областной Думы сотрудников Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области поздравил депутат регионального парламента Леонид Лукичев.

- Сегодня праздник сильных, мужественных людей, чья сложная и опасная работа требует высокого мастерства, выдержки и самоотдачи, - отметил депутат. - За вековую историю пожарная охрана нашей страны стала символом помощи и надежды. Ваша служба выросла в мощную оперативную структуру, способную не только эффективно бороться с огненной стихией, но и предупреждать ее возникновение.

Парламентарий подчеркнул, что в коллективе регионального Управления служат преданные своему делу, ответственные специалисты, неоднократно подтверждавшие свой профессионализм на деле.

Особые слова благодарности Леонид Лукичев адресовал ветеранам-огнеборцам, для которых служба в пожарной охране стала не только вехой в трудовой биографии, но и судьбой, продолжая трудиться и сегодня, они передают свой опыт и знания молодым коллегам.

Депутат пожелал сотрудникам Управления мира, добра, поменьше тревожных дней и ночей, крепкого здоровья и счастья, вручил Благодарственные письма регионального парламента.