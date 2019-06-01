В Кольском заливе нашли тело мужчины

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 30 мая в микрорайоне Дровяное в акватории Кольского залива тела мужчины с признаками утопления.

Следствием установлена личность мужчины. Им оказался житель города Мурманска, 1993 года рождения. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, родственников и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, а также иные проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.