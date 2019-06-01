Главнокомандующий ВМФ России поздравил моряков-североморцев с Днём Северного флотаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Травмированное тело, или Учимся выгонять раба из себя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.06.19 08:29

В Кольском заливе нашли тело мужчины

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 30 мая в микрорайоне Дровяное в акватории Кольского залива тела мужчины с признаками утопления.

Следствием установлена личность мужчины. Им оказался житель города Мурманска, 1993 года рождения. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев, родственников и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, а также иные проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Андрею Чибису надоел вопрос уборки территорий муниципалитетов
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Андрей
30.05.19 17:53
Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 7, или Наследие Баталова»
Юрий
30.05.19 11:03
А кто стоит на КПП в вашем городе, военные?
Комментарий к новости:Перенос КПП-1 ЗАТО г.Североморск находится на стадии согласования
Виктор Федоров, полковник запаса
29.05.19 19:32
Уважаемая редакция! Вы почему-то разместили только половину моего отзыва, видимо, из-за его критической направленности. Но я не в претензии, хватит и первой части. Пусть в УФСБ по СФ в следующий раз
Комментарий к новости:ДАТА: Управление ФСБ России по Северному флоту - прошлое и настоящее
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:25«Дом Солнца». Художественный фильм (16+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЛето на дворе – капуста и лук растут в цене!-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 32 копейки, евро – на 42 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области продолжаются работы по созданию ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 июня-PRO Нефть и газСЧАСТЛИВАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ «РОДИНКА»: Вчера и сегодня перевалки арктической нефти через Кольский залив-PRO ЗаконыЗаконопроект о преференциях для инвесторов в Арктике внесут в правительство РФ до 10 июня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 345 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика