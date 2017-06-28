В Кольском заливе продолжаются поиски пропавших рыбаков

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выясняются обстоятельства исчезновения троих жителей Мурманской области. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Обследование острова Кильдин не принесло положительных результатов. До настоящего времени моторная лодка и находившиеся на его борту трое граждан не найдены.

Как сообщало «Арктик-ТВ», 25 июня трое мужчин на моторной лодке, принадлежащей одному из них, направились на рыбалку в район острова Кильдин. Через некоторое время связь с судном прервалась. Несмотря на неоднократные попытки, связаться с рыбаками не удалось.