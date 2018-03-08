В Кольском заливе прошли совместные учения военных и гражданских моряков по отработке действий при оперативном выводе в море военных кораблей

Состоялись вторые совместные учения по взаимодействию Центра управления старшего военно-морского начальника в Главной военно-морской базе Североморск (командующего Кольской флотилии разнородных сил - КолФлРС), служб капитана морского порта Мурманск и Службы управления движения судами (СУДС) по обеспечению безопасности мореплавания на акватории порта Мурманск и Кольского залива.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, к участию в учениях были привлечены дежурные смены Регионального центра управления Северного флота (СФ), Центра управления КолФлРС, СУДС Кольского залива, инспекция государственного портового контроля (ИГПК), десантные, противодиверсионные катера и суда обеспечения Кольской флотилии. Перед ними были поставлены учебные цели отработки взаимодействия по следующим сценариям: центр управления КолФлРС, службы капитана морского порта Мурманск и СУДС по обеспечению безопасности мореплавания на акватории Кольского залива получили вводную - обеспечить выход литерных судов (тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий») из акватории Главной Военно-морской базы Североморск.

После утверждения решения командующим СФ о закрытии участков Кольского залива для обеспечения выхода крейсеров, оперативный дежурный оповестил оператора СУДС КЗ и ИГПК морского порта Мурманск о закрытых районах плавания. В свою очередь Служба капитана морского порта известила судовладельцев об ограничениях судоходства в Кольском заливе по установленным рубежам с указанием времени начала и окончания действий ограничений, оперативно корректируя график отхода и прихода судов в торговом и рыбном терминалах морского порта Мурманск.

Дежурные смены центров управления КолФлРС и СУДС КЗ отработали оперативное взаимодействие в случае поломки и потери хода торговым судном при движении в Кольском заливе.

По этому сценарию условный танкер потерял ход при движении в Кольском заливе. Профильные службы уточнили наличие судов в районе условной аварии, ограничили движение судов с оповещением кораблей и судов о соблюдении осторожности при следовании в районе опасности; изменили план работы ближайшего из буксиров КолФлРС для оказания помощи танкеру.

Оперативные службы Центров управления КолФлРС и СУДС КЗ также отработали взаимодействие при обнаружении на фарватере залива плавающих предметов, представляющих опасность для мореплавания (притопленная швартовная бочка).

По «легенде», условное торговое судно, при следовании на вход в Кольский залив, обнаружив притопленную дрейфующую швартовную бочку вблизи рекомендованного пути, сообщило в СУДС; опасность была нанесена на карту, оповещены оперативные дежурные Северного флота и КолФлРС; оповещены корабли и суда о соблюдении осторожности и усилении наблюдения за надводной обстановкой при следовании в районе опасности, к месту обнаружения швартовной бочки направлен дежурный катер для уточнения обстановки, по итогам сбора информации осуществлен доклад оперативному дежурному Кольской флотилии.