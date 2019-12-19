В Кольском заливе прошли учения по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов ЛРН при бункеровке

В южном колене Кольского залива на акватории морского порта Мурманск 18 декабря состоялись тренировочные учения с участием спасателей Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба». Учения проходили перед утверждением Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при проведении операций по бункеровке судов в акваториях морских портов Мурманск, Кандалакша, Сабетта судами ООО «Корд-Бункер». Об этом сообщает Морспасслужба.

От Северного филиала Морской спасательной службы в учениях были задействованы МФАСС «Мурман», МПС «Часовой», РВК «Водолаз Сазонов» СКБ «Анатолий Веретехин», катер «Аквамаран 470» и специализированные подразделения с оборудованием по ЛРН.

На учениях спасатели действовали совместно с персоналом компании «Корд-Бункер». Была отработана схема оповещения взаимодействующих организаций при проведении работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов, «отрепетирован» порядок докладов и донесений. Также экипажи судов и аварийно-спасательные подразделения отработали действия по ликвидации последствий морских аварий и связанных с ними разливах нефтепродуктов, отрабатывали технологии постановки боновых заграждений и сбора разлитой нефти скиммерами, бортовыми траловыми нефтесборными системами Lamor многофункционального аварийно-спасательного судна «Мурман» и другим специализированным оборудованием. Специалисты компании получили практику в управлении подчиненными силами и средствами. Подтверждена готовность и достаточность сил и средств, привлекаемых к ликвидации разлива нефтепродуктов в соответствии с планами ЛРН компании.

«Учебные цели достигнуты, поставленные перед спасателями задачи выполнены в полной мере, подтвердив высокую готовность специалистов Северного филиала Морспасслужбы», - отмечается в сообщении.

Морской порт Мурманск расположен на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Это крупнейший в мире порт за полярным кругом. Порт занимает четвёртое место по России по объёму перерабатываемых грузов и второе по величине на северо-западе Российской Федерации, после порта в Санкт-Петербурге. Площадь акватории морского порта 53,7 кв. км. Длина причального фронта более 12 км. На акватории, прилегающей к Мурманску, расположены причалы морского торгового порта, пассажирского района, рыбного порта, нефтебазы, судоремонтных заводов, различных городских организаций и воинских частей. Глубины на подходных фарватерах, протяженность которых составляет 22 мили, большие, что обеспечивает доступность порта для любых судов.