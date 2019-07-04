В Кольском заливе проведена операция выгрузки и буксировки плавучей буровой установки

В Кольском заливе 30 июня была проведена выгрузка и буксировка плавучей буровой установки. Специалистами лоцманской службы Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» выполнена особо сложная навигационная операция по выгрузке плавучей буровой установки «Nan Hai 8», установленной на специализированном судне-доке HLV «Red Zed I».

В операции по выгрузке буровой установки приняли участие три лоцмана Иван Ордин, Роберт Кацалуха и Михаил Космыль.

В ходе реализации запланированных мероприятий плавучая буровая установка безопасно выведена на воду с рабочей палубы судна-дока. Далее она была отбуксирована с использованием четырёх буксиров в район якорной стоянки на акватории морского порта Мурманск, где буровая установка позиционировалась (удерживалась на месте) до полного раскрепления на четырёх якорях.

Буровая установка доставлена в морской порт Мурманск в целях проведения на ней подготовительных работ. Планируется, что в морском порту Мурманск она пробудет около 10 дней.