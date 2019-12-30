В Кольском заливе возле мыса острова Кильдин проводятся поиски рыбаков

29 декабря в 2 часа 40 минут в оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» поступила информация о том, что гражданину 1994 г .р. требуется помощь. Со слов потерпевшего, он находился на берегу в районе Кольского залива возле мыса Гранитный острова Кильдин. В виду неблагоприятных погодных условий его маломерное судно перевернулось. Двое мужчин, находившиеся с ним в лодке пропали без вести.

К поисково-спасательным работам были привлечены АСС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области», ПСП «Мурманск» Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ), Мурманский Спасательный Координационный Центр (МКСЦ), Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России, СУ СК РФ по Мурманской области.

Поисковая группа МСКЦ с катера обнаружила потерпевшего на мысе Чёрный. И затем группа выдвинулась в его сторону. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение.

Психологами ГУ МЧС России по Мурманской области организовано сопровождение родственников пропавших. Развернут оперативный штаб поисково-спасательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

Всего к поискам привлечено 27 человек, 6 ед. техники, от МЧС - 6 человек и две 2 ед. техники.

На данный момент поиски продолжаются силами Морского координационно-спасательного центра.