В Кольской центральной районной больнице приходит новый главный врач

В конце августа состоялся конкурс на замещение должности главного врача Кольской центральной районной больницы. Были рассмотрены заявки от двух кандидатов, а также в рамках собеседования заслушаны концепции развития Кольской центральной районной больницы на краткосрочную и долгосрочную периоды.

По результатам конкурса комиссия приняла решение считать победителем Бориса Васильевича Гришко. Назначение на должность состоится после окончания всех согласовательных процедур.

Борис Васильевич Гришко родился в 1961 году. В 1985 году окончил Смоленский государственный медицинский институт. Врач-хирург. С 1985 по 1989 годы работал в системе здравоохранения Вологодской области. С сентября 1989 года на протяжении 30 лет трудится в медицинских организациях Мурманской области, из них 9 лет – в Кольской центральной районной больнице. За медицинское обслуживание населения района отвечает с 2011 года. Кроме того, выполняет работу врача-оториноларинголога.