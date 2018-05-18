В Кольской ЦРБ прокуратура выявила нарушения по запасу препаратов для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита

Прокуратурой Кольского района в ходе проверки установлено, что приказом министерства здравоохранения Мурманской области от 24.05.2016 № 365 «Об экстренной профилактике клещевого вирусного энцефалита на территории Мурманской области» утвержден перечень медицинских организаций, оказывающих экстренную профилактику по клещевому вирусному энцефалиту (далее - КВЭ) на территории Мурманской области, в который также включено ГОБУЗ «Кольская ЦРБ».

Согласно п. 2 вышеуказанного приказа ГОБУЗ «Кольской ЦРБ» необходимо обеспечить наличие неснижаемого запаса медицинских иммунобиологических препаратов (специфического иммуноглобулина) для экстренной профилактики КВЭ в размере среднегодового расхода.

Однако в нарушение законодательства об основах охраны здоровья граждан и требований приказа министерства здравоохранения Мурманской области от 24.05.2016 № 365 ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» не создан неснижаемый запас медицинских иммунобиологических препаратов (специфического иммуноглобулина) для экстренной профилактики КВЭ в размере среднегодового расхода, не организовано взаимодействие с лабораторией особо опасных инфекций, что свидетельствует о невозможности оказания гражданам качественной медицинской помощи в случае заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

По результатам проведенной проверки главному врачу ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» внесено представление, которое находится на рассмотрении.