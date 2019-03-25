В командном первенстве 59-го Праздника Севера учащихся по горнолыжному спорту победу одержала команда Кировска

С 20 по 24 марта на горнолыжном склоне горы Нюдуайвенч Мончегорска состоялись всероссийские соревнования по горнолыжному спорту 59-го Праздника Севера в возрастной группе 12 лет и старше. В соревнованиях приняли участие 174 юных горнолыжника из 6 муниципальных образований Мурманской области: Мончегорска, Кировска, Мурманска, Апатиты, Ковдорского и Кольского районов, а также из городов: Москвы, Калуги, Коломны, Петрозаводск, Медвежьегорск и Сортавала.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в течение четырёх дней разыграны 30 медалей 59-го Праздника Севера в дисциплинах супер-гиганта, слалома-гиганта и слалома.

Дарья Шутина из московской команды «Российская горнолыжная школа-Столица» и Михаил Паламарчук из Кировска стали победителями на трассах супер-гиганта и слалома-гиганта среди участников 15-16 лет, Александр Дробышев из команды города Мончегорска разделил победу с Михаилом Паламарчуком на трассах слалома-гиганта. На трассах слалома победили Устинья Куропаткина, спортсменка команды «Российская горнолыжная школа-Столица» города Москвы и Никита Абрамов из команды города Кировска.

В возрастной группе участников 13-14 лет в дисциплинах слалом-гигант и слалом победили Анастасия Билевская и Юрий Запольский из команды города Кировска.

Абсолютными чемпионами 59-го Праздника Севера, 12 лет и старше стали Дарья Шутина, (г.Москва), Михаил Паламарчук, Анастасия Билевская и Юрий Запольский (г.Кировск).

В командном первенстве победу одержала команда Кировска, второе место у команды Мончегорска, третье место у команды «Российская горнолыжная школа-Столица» Москвы.