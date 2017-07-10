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Мурманская область. Арктика10.07.17 14:53

В командном зачёте в легкоатлетическом кроссе «Динамо» уверенную победу одержали сотрудники КФК № 8

Более пятидесяти представителей силовых структур и правоохранительных органов региона представляли КФК МРО ОГО ВФСО «Динамо»: УМВД, УФСИН, КФК № 2, Мурманская таможня, КФК № 8, КФК № 3, Росгвардия, УФССП и другие.

В первый день в программу соревнований был включён кросс по пересечённой местности для мужчин и женщин. Представитель УМВД России по Мурманской области Яна Кондрашкина победила на дистанции 3 км. среди женщин с результатом 12 мин. 37 сек. Второй на той же дистанции стала представительница КФК № 8 Маргарита Чушова  (13 мин. 5 сек.), третье место в упорной борьбе завоевала представитель КФК № 2 Екатерина Страхова  (13 мин. 10 сек.).

Среди мужчин победителями и призёрами на дистанции 5 км. стали: в возрастной категории до 34 лет включительно - 1 место –Меньшаков Дмитрий (КФК № 8) – 15 мин. 58 сек., 2 место- Фомин Александр (УМВД) – 16 мин. 12 сек., 3 место – Мартыненко Евгений (УМВД) – 16 мин. 36 сек.; в возрастной категории 35-49 лет включительно - 1 место- Улижов Вадим (КФК № 8) – 15 мин. 6 сек., 2 место – Нечаев Константин (Мурманская таможня) – 16 мин. 37 сек., 3 место – Косорыгин Александр (КФК № 8) – 16 мин. 41 сек. В возрастной категории 40 лет и старше на дистанции 3 км. 1 место досталось Зорину Дмитрию (КФК № 8) с результатом  10 мин. 46 сек.,  на 2 месте Нилов Игорь (КФК № 8) с показателями 11 мин. 23 сек. и на 3 месте – Глебов Юрий (Росгвардия) – с 11 мин. 36 сек.

Во второй день соревнований спортсмены состязались в смешанных эстафетных гонках. По итогам первого дня соревнований были сформированы этапы эстафеты, где первым стартовать предстояло женщинам. Лучше всех с поставленной задачей справилась сборная команда КФК № 8 в составе: Чушова Маргарита, Меньшаков Дмитрий, Улижов Вадим, Зорин Дмитрий (12 мин. 3 сек.). Второе место завоевала сборная команда КФК № 2 – Страхова Екатерина, Виноградов Максим, Лебедев Андрей, Гаврилин Сергей (13 мин. 14 сек.). Третье место завоевала сборная команда УМВД России по Мурманской области – Кондрашкина Яна, Федорцов Кирилл, Рипаков Денис и Фомин Александр (13 мин. 54 сек.).

По итогам двух дней соревнований в командном зачёте уверенную победу одержали сотрудники КФК № 8, обладателями второго места стали представители КФК № 2, третье место завоевали сотрудники УМВД России по Мурманской области.

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