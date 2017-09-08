В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялся круглый стол по вопросам социализации детей-инвалидов

В рамках проведения в Мурманске VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!», организуемой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительством Мурманской области, в Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск состоялся круглый стол на тему: «Системная работа по социализации детей-инвалидов в ЗАТО г.Североморск».

В мероприятии приняли участие представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, глава администрации ЗАТО г.Североморск, представители органов законодательной и исполнительной власти 9 субъектов Российской Федерации, родители детей-инвалидов.

На обсуждение были вынесены вопросы социализации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями в ЗАТО г.Североморск в условиях полустационарного социального обслуживания, пути и способы взаимодействия с различными структурами муниципалитета в решении задач реабилитации особенных детей, а также были рассмотрены медицинские аспекты социализации детей-инвалидов и вопросы их обучения по адаптивным образовательным программам и программам дополнительного образования, направленным на социализацию.

Вниманию участников круглого стола представили проекты, направленные на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в учреждении.

«Такой формат мероприятия в нашем учреждении был выбран не случайно. Круглый стол – это равноправный способ общения, место, где можно и нужно говорить. Мы обменялись мнениями и опытом работы с коллегами из разных регионов нашей страны, узнали позиции друг друга по волнующим нас вопросам», – отметил директор Комплексного центра Владимир Бирюков.