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Мурманская область. Арктика15.08.19 09:45

В конце августа ПЭБ «Академик Ломоносов» отравится из Мурманска на Чукотку

Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправится в конце августа из Мурманска на место эксплуатации на Чукотку с помощью буксиров, рассказал заместитель директора филиала концерна «Росэнергоатом» по эксплуатации и сооружению плавучих АЭС Кирилл Торопов. «Это три буксира ледового класса. Ведущий буксир на тросе тянет ПЭБ, также на тросе идёт одерживающий буксир, чтобы обеспечивать торможение плавучего энергоблока. Условно говоря, ПЭБ идёт как на натянутой струне», — пояснил Торопов в рамках специального репортажа, опубликованного на официальном «YouTube-канале» госкорпорации «Росатом». Третий буксир будет использоваться в качестве запасного.

Напомним, плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов» представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Кроме того, такие энергоблоки могут работать в островных государствах, на их базе может быть создана мощная опреснительная установка, пишет 1prime.ru.

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