В конце августа в Туломе прошла ярмарка «Навстречу северному лету»

В Туломе прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка «Навстречу северному лету». В ней участвовали различные крестьянско-фермерские и подсобные хозяйства, в том числе и казачьи: это хозяйства Животкевич Владимира Францевича и Зубарева Алексея Григорьевича.

Гости и жители села с удовольствием приобретали фермерские продукты - продукцию высокого качества.

Почётные гости выставки - министр сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов и глава администрации Кольского района Александр Лихолат вручили почётные грамоты и призы главам крестьянско-фермерских хозяйств и главе совхоза «Тулома» Екатерине Бугаенко.

Главой муниципального образования сельское поселение Тулома для детей были установлены аттракционы. Туломский Дом Культуры дал праздничный концерт, в рамках которого перед зрителями выступили коллективы народной самодеятельности Кольского района.

В охране правопорядка совместно с полицией участвовали 4 казачьих общества в количестве 22 казаков: НКО «Туломское станичное казачье общество», НКО «Кольское хуторское казачье общество», НКО «Мурманское станичное казачье общество», реестровая станица Александровская.