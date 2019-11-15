В конце года в бюджет региона свались 11 миллиардов рублей

В Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В неё приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель губернатора – министр финансов области Елена Дягилева, руководители ряда министерств, представители налоговой службы, КСП области, прокуратуры.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект закона, вносящий изменения в бюджет текущего года.

Корректировка предполагает значительное – почти на 11 миллиардов рублей – увеличение доходов, также выросли и расходы областного бюджета.

- Это позволит решать приоритетные задачи – прохождение отопительного сезона, поддержка учреждений здравоохранения, ресурсоснабжающих, транспортных организаций, приобретение медицинского оборудования, - подчеркнул Борис Пищулин.

В частности, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на компенсацию недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей, или в 2,1 раза. Также сократится размер дефицита, государственного долга и, соответственно, расходы на обслуживание госдолга. В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах финансовой поддержки муниципальных образований, решении проблем кредиторской задолженности медицинских учреждений, поддержки теплоснабжающих предприятий.

Региональные законодатели также рассмотрели и рекомендовали принять во втором чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в бюджетный процесс.