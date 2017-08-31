В конце лета в Мурманской области подорожали яблоки и подсолнечное масло

Как сообщает Мурманскстат, с 22 по 28 августа текущего года в Мурманской области наибольшее снижение цен зафиксировано на белокочанную свежую капусту (на 14,6%), репчатый лук (на 10,3), морковь (на 6,8), картофель (на 5,1%).

Возросли цены на яблоки (на 3,6%), подсолнечное масло (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.