Россия современная: рождаемость снижается, смертность подрослаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Работники вне закона»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.10.18 17:19

В конференции «Полярные маршруты Арктики» примут участие известные арктические путешественники

13 ноября Мурманск вновь станет центром притяжения известных арктических путешественников и полярников. Так, в рамках VII Мурманской международной деловой недели состоится IV Международная конференция «Полярные маршруты Арктики», которая из года в год расширяет свой формат и становится одной из ведущих площадок Арктической зоны Российской Федерации для представителей власти, научно-исследовательских и образовательных центров, молодежных и общественных организаций в сфере популяризации экспедиционной деятельности в Арктике.

Особенностью конференции 2018 года станет расширенная сеть лекций для студентов и учащихся Мурманской области, где молодое поколение сможет напрямую пообщаться с такими знаменитыми полярниками, как Виктор Симонов (российский путешественник, полярный гид), Виктор Боярский (член Совета Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества), Михаил Малахов (Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества), Владимир Чуков (путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика»).

Информационную поддержку в проведении конференции «Полярные маршруты Арктики» оказывает государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман» и книжное издательство «Паулсен», которое представит свою продукцию в преддверии пленарного заседания, проведет презентацию единственного в России книжного издательства, специализирующегося на выпуске документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике в здании Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Для всех желающих организаторами предусмотрена онлайн-трансляция пленарного заседания Международной конференции «Полярные маршруты Арктики» на официальном канале Министерства экономического развития Мурманской области.

С другими новостями о конференции и Мурманской международной деловой неделе можно ознакомиться на сайте ведомства, в группе Министерства экономического развития Мурманской области социальной сети «Вконтакте», а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #MurmanskBusinessWeek #MIBW #ПолярныеМаршрутыАрктики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Шурпицкая Л.В.
30.10.18 12:57
Добрый день. Поспособствуйте, пожалуйста, в решении проблемы - отсутствие отопления в квартире по адресу Мурманск, ул Трудовые резервы 9 кв 27. Звонили и в управляющую компанию и по тел 051...
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Старик
29.10.18 18:36
Что ж, всё к тому и шло: повысили пенсионный возраст, рабочих мест для предпенсионников нет, а заезжей дешевой рабочей силе - красная дорожка!
Комментарий к новости:Минтруд предложил увеличить квоту на иностранных работников на 2019 год
Леонид Прохорович Шиндин, отец Вовки.
26.10.18 20:29
Поправка к видеосюжету. В МБОУ Кадетская школа города Мурманска не готовят "юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты... ", т. к. В ДАННОМ ОУ (!) НЕТ И
Комментарий к новости:Кадетская школа отмечает 65-летний юбилей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Катя: Военная история». Художественный сериал, 8 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМинфин РФ успокоил богатых-PRO ВалютуКурс доллара опустился на 4 копейки, евро - на 25-PRO ЭнергетикуВиноват снег - Мурманчане начинают жить без электричества-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовал: 321 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика