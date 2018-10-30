В конференции «Полярные маршруты Арктики» примут участие известные арктические путешественники

13 ноября Мурманск вновь станет центром притяжения известных арктических путешественников и полярников. Так, в рамках VII Мурманской международной деловой недели состоится IV Международная конференция «Полярные маршруты Арктики», которая из года в год расширяет свой формат и становится одной из ведущих площадок Арктической зоны Российской Федерации для представителей власти, научно-исследовательских и образовательных центров, молодежных и общественных организаций в сфере популяризации экспедиционной деятельности в Арктике.

Особенностью конференции 2018 года станет расширенная сеть лекций для студентов и учащихся Мурманской области, где молодое поколение сможет напрямую пообщаться с такими знаменитыми полярниками, как Виктор Симонов (российский путешественник, полярный гид), Виктор Боярский (член Совета Ассоциации полярников России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества), Михаил Малахов (Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества), Владимир Чуков (путешественник, директор экспедиционного центра «Арктика»).

Информационную поддержку в проведении конференции «Полярные маршруты Арктики» оказывает государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман» и книжное издательство «Паулсен», которое представит свою продукцию в преддверии пленарного заседания, проведет презентацию единственного в России книжного издательства, специализирующегося на выпуске документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике в здании Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Для всех желающих организаторами предусмотрена онлайн-трансляция пленарного заседания Международной конференции «Полярные маршруты Арктики» на официальном канале Министерства экономического развития Мурманской области.

С другими новостями о конференции и Мурманской международной деловой неделе можно ознакомиться на сайте ведомства, в группе Министерства экономического развития Мурманской области социальной сети «Вконтакте», а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #MurmanskBusinessWeek #MIBW #ПолярныеМаршрутыАрктики.