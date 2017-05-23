В конгресс-отеле «Меридиан» состоится благотворительный показ спектакля «Rock-n-roll на закате»

25 мая в 19.00 артисты Мурманского областного драматического театра покажут благотворительный спектакль «Rock-n-roll на закате» в конгресс-отеле «Меридиан». Зрители увидят лирическую комедию по пьесе Михаила Хейфеца, премьера которой прошла с большим успехом в Мурманском областном драматическом театре 22 и 23 апреля.

Главные герои – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Он и Она встретились, когда все уже случилось, и жизнь не сулит радостей молодости, но судьба дает им шанс исполнить свой танец.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов. В ролях – заслуженные артисты России Елена Царева и Александр Водопьянов.

Благотворительный показ приурочен к Международному Дню защиты детей. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в Мурманскую детскую клиническую больницу для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.