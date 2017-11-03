В конкурсе детских рисунков, посвященного Году экологии в России, первое место заняла Анастасия Кондакова

1 ноября в исполкоме Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся брифинг, на котором были подведены итоги областного конкурса рисунков, посвященного Году экологии в России, проводимого в рамках реализации партийных проектов «Детские сады - детям» и «Экология России».

Всего на участие в конкурсе поступило 50 детских работ из 11 муниципальных образований региона: ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Островной, гг. Кировск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакшский, Ковдорский, Кольский и Печенгский районы. Победители определялись в трех номинациях: «За лучшую индивидуальную работу», «За лучшую коллективную работу», «Приз зрительских симпатий».

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения призеров и победителей конкурса. Дипломы и подарки им вручили региональный координатор партийного проекта «Детские сады – детям», заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат и региональный координатор партийного проекта «Экология России», депутат Совета депутатов г.Мурманска, член фракции «Единая Россия» Ольга Сорокина.

В номинации «Лучшая индивидуальная работа» первое место заняла Анастасия Кондакова, воспитанница МБДОУ № 156 г .Мурманска, с рисунком «Берегите лес», 2 место - Милана Матвиенко, воспитанница МАДОУ № 8 г .Мончегорска, с рисунком «Сохраним природу вместе», 3 место - Виктория Островая, воспитанница МДОУ № 14 г .Оленегорска, с рисунком «Волшебный мир».

В номинации «Лучшая коллективная работа» победили воспитанники МДОУ № 127 г .Мурманска с работой «Они нуждаются в защите», 2 место - воспитанники МБДОУ № 7 г .Снежногорск ЗАТО Александровск с рисунком «Сохраним планету в чистоте», 3 место - воспитанники МБДОУ № 1 г .Полярный ЗАТО Александровск с рисунком «Берегите природу».

Приз зрительских симпатий вручен Дарье Ракитской, воспитаннице МБДОУ № 130 г .Мурманска, которая представила на конкурс рисунок «Сделаем наш Мурманск чище».

По решению региональной конкурсной комиссии рисунки-победители будут отправлены в Москву для участия в федеральном творческом конкурсе «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей».