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Мурманская область. Арктика09.06.18 07:30

В консолидированный бюджет Мурманской области перечислено более 26 млрд рублей налоговых платежей

Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области за январь-май 2018 года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 279 млн рублей и составил более 26 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты УФНС России по Мурманской области, подводя итоги работы за 5 месяцев текущего года.

Основная часть доходов сформирована за счёт налога на доходы физических лиц, его удельный вес составляет 45% от общего объёма поступлений или 11,8 млрд рублей. Платежами по налогу на прибыль организаций обеспечено 32% поступлений, по налогам на имущество – 13%, по налогам на совокупный доход – 8%.

Всего за указанный период в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Кольского края перечислено почти 29 млрд рублей, большая часть из которых (90%) осталась на территории Мурманской области.

Специалисты налоговых органов региона также  отмечают увеличение налоговых платежей, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований Заполярья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 14%, или 705 млн рублей. Общая сумма поступлений при этом - почти 6 млрд рублей.

Положительная динамика также наблюдается и в поступлениях страховых взносов, администрируемых налоговыми органами Мурманской области. За отчётный период  в государственные внебюджетные фонды мобилизовано почти 16 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что превысило уровень января-мая 2017 года более чем на 1,2 млрд рублей или на 8%, в том числе: по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, поступления выросли на 8%, или на 974 млн рублей; по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления выросли на 110%,  или на 273 млн. рублей; по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления составили 379 млн рублей.

 

 

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