В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные рыбопромышленники добыли на 13,5% меньше морских биоресурсов

Российские рыбопромышленники, по данным отраслевой системы мониторинга, к 31 октября текущего года освоили 4,35 млн тонн, что на 6,5% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили на 8,7% больше прошлогоднего уровня – 536 тысяч тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов снизился на 30 тысяч тонн – до 318,3 тысячи тонн, пикши добыто на 7,8 тысячи тонн меньше – 79,8 тысячи тонн.

Освоение российскими рыбаками водных биоресурсов в зонах иностранных государств снизилось на 9,2% – до 354 тысяч тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественными рыбопромышленниками добыто на 13,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, – 236,2 тысячи тонн водных биоресурсов, в связи со снижением количества судов на промысле.