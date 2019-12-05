В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось оперативное совещание, которое провёл заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В режиме видеоконференции сотрудники центрального аппарата, территориальных управлений и подведомственных организаций обсудили вопросы эффективности промысла, искусственного воспроизводства и рыбоохранных мероприятий.

Отмечена положительная динамика добычи по ряду основных промысловых объектов. В 2019 году достигнут рекордный показатель вылова лососёвых по нечётным годам - около 500 тысяч тонн, что на 44% больше уровня 2017 года. Успешно идет освоение пелагических видов рыб, а также минтая, трески и сельди на Дальнем Востоке.

Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 4 декабря общий объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями превысил 4,6 млн тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года.

Рыбаками Западного бассейна добыто на 1% больше уровня прошлого года - около 72 тысяч тонн. На промысле шпрота вылов увеличился на 0,9 тысячи тонн, составив 37,63 тысячи тонн.

Рыбопромышленниками Северного бассейна добыто 477,2 тысячи тонн, что на 15% меньше уровня прошлого года. На промысле трески освоено около 307,7 тысячи тонн - на 25 тысяч тонн меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 14,1 тысячи тонн - до 71,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 328 тысяч тонн, что на 17% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 25,6% - до 327,7 тысяч тонн.