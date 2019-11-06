Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 6 ноября общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил около 4,34 млн тонн, что на 2,1% ниже уровня прошлого года.

Рыбаками Северного рыбохозяйственного бассейна добыто 454,03 тысячи тонн, что на 16,5% меньше уровня прошлого года. На промысле трески освоено 296,03 тысячи тонн – на 25,4 тысячи тонн меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 15,5 тысячи тонн – до 65,83 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 282,9 тысячи тонн, что на 21,2% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 26,5% – почти до 309,4 тысячи тонн.