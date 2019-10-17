Российские пользователи к 16 октября текущего года, согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, снизили общий объём добычи водных биоресурсов на 2,1% по сравнению с уровнем прошлого года - до около 4,1 млн тонн.

Рыбаками Северного рыбохозяйственного бассейна за этот период добыто 429,47 тысячи тонн, что на 17,5% меньше уровня прошлого года. На промысле трески освоено около 284,9 тысячи тонн – на 26,9 тысячи тонн меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 16,2 тысячи тонн – до 61,27 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 267,1 тысячи тонн, что на 21,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 31% – почти до 274 тысячи тонн.