Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 4 сентября общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил 3,55 млн тонн, что на 1,8% ниже уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли около 369,57 тысячи тонн, что на 21,9% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов снизился на 34,7 тысячи тонн – до 253,51 тысячи тонн. Освоение пикши уменьшилось на 19,31 тысячи тонн – до 50,12 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 241,2 тысячи тонн, что на 21,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 48,2% - до 222,6 тысячи тонн.